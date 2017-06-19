離開中職後重返大聯盟奪勝 曹錦輝棒球路太傳奇

曹錦輝。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕旅美投手曹錦輝今天在臉書上發表引退宣言，震撼國內棒球圈，也為他傳奇的棒球生涯畫下句點。

曹錦輝在1999年時赴美，並與洛磯簽下小聯盟約，2003年時首度登上大聯盟，他也是繼陳金鋒之後，第2位登上大聯盟的台灣球員，並在該季拿下3勝3敗、防禦率6.02的成績。

曹錦輝後來因為傷勢影響，轉任洛磯救援投手，並在2006年與球隊解約。2007年，曹錦輝轉戰道奇後，在小聯盟與大聯盟間浮沉，最後在2008年時回台參與中職選秀。

曹錦輝回台加入兄弟象，一度在台灣刮起旋風，不料後來卻假球事件遭逐出台灣棒壇，最後經營餐飲業維生。不過曹錦輝並未放棄棒球夢，2014年時曹錦輝再度與道奇簽下小聯盟約，並且在2015年時升上大聯盟還拿下睽違10年的勝投，隔年成為自由球員。

曹錦輝今年轉戰美國獨立聯盟長島鴨隊，並以後援投手身分出賽，今則突然宣布引退，震撼棒壇。

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