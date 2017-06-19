日職》最快明重返一軍練習！ 大谷翔平有望回歸打DH

大谷翔平最快明隨一軍練球。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕戰績倒數的日本火腿傳出捷報，因腿傷在二軍調整的「投打二刀流」大谷翔平恢復狀況良好，最快明天就能重返札幌巨蛋隨一軍練習，實戰回歸日有望進入倒數，可能以DH之姿重返球場。

日本《報知體育》報導，大谷翔平今於千葉二軍球場練習，以六、七成力練打約40球未開轟，進行30公尺衝刺5趟後，提高強度於外野完成4趟跑步練習。大谷受訪時表示受傷部位並未惡化、狀況正逐漸好轉。

二軍防護員透露，大谷翔平是按監督安排進行復健，不論到哪裡都會持續遵照指示。報導指出，大谷翔平明將重返一軍隨隊練習，由監督作最後確認、進一步安排實戰回歸。由於火腿四割男近藤健介因左大腿緊繃正在二軍調整，日媒推測大谷近期以DH身份回歸的機會較大。

大谷翔平可能以DH身份回歸。（資料照，美聯社）