足球》避免戰況空轉 官方研議比賽改為60分鐘停錶制

〔記者林宗偉／綜合報導〕未來的足球比賽恐怕更要「分秒必爭」，負責制定規則的國際足總理事會（IFAB），近日提出新方案，希望將傳統90分鐘加上補時的比賽方式，改變為60分鐘的賽制，不過一旦出現界外球、球員受傷等狀況，計時將停止，希望降低無謂的時間浪費。

IFAB近日提出一份名為「公平比賽！」的議案，主要圍繞在3個改革方針上，首先是改善球員在場上的行為並加強尊重意識，其次是增加實際比賽時間，第三則是加強比賽的公平性及可看性。

「許多人都對於傳統的90分鐘賽制感到非常挫敗，因為往往實際的比賽時間，不到60分鐘。」IFAB表示，這次的提案，主旨及是降低時間浪費，並且加快比賽節奏。