NBA》重回網路打筆戰 杜蘭特與雷霆迷積怨難解
2017/06/19 13:55
杜蘭特（左）與雷霆球迷可能很難重修舊好。（資料照，USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕奪得生涯首冠之後，勇士前鋒杜蘭特（Kevin Durant）重新回到推特上與網友互動。這次他碰到雷霆球迷指控自己預謀轉隊投靠敵人，特別予以回應，也藉圍觀網友的協助打臉回擊，但此舉可能引起更多雷霆球迷的不滿。
有位暱稱「Westbrook MVP」的女球迷Kaylee跟杜蘭特進行一連串筆戰，她攻擊杜蘭特跟格林（Draymond Green）預謀轉隊，心早就投向敵方：「難怪2016年西部冠軍賽最後都投不進。」杜蘭特回擊：「你有親眼看到當時我們兩個在一起嗎？」Kaylee回答：「在雷霆效力的時候你就變心了，還故意拖到7月4日才做決定。」
之後圍觀網友貼出Kaylee在2012年發表的動態：「我可能愛上凱文杜蘭特了。」杜蘭特見狀則毫不客氣的留言：「哦，我明白了，她心裡受傷罷了。」
杜蘭特對雷霆球迷相當不客氣，比起當年詹姆斯離開騎士受到的憎恨，他的態度可能會讓更多奧克拉荷馬人感到憤怒。
球迷Kaylee與杜蘭特進行筆戰。（取自推特）
球迷Kaylee過去支持杜蘭特的動態被搜出來。（取自推特）
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