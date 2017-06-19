棒球》犯下的錯誤難彌補 曹錦輝曾落淚表示虧欠球迷（影音）

〔體育中心／綜合報導〕曹錦輝捲入「黑象事件」後，一度無球可打，之後他接受道奇小聯盟合約，在2015年拚回大聯盟，讓球迷津津樂道。他過去曾表示對不起台灣球迷，為了過去犯下的錯誤，只希望努力當下，把握最後一次在球場打拚的機會。

「黑象事件」後，曹錦輝接受本報專訪時曾說，「以前的事情，造成給大家的傷害，真的很抱歉、對不起。現在就是會盡力投好每一球，為支持我的人加油。」曹錦輝講到哽咽，還說很抱歉又落淚。

「我沒有做好一個榜樣、一個職業球員應該有的形象。」這是曹錦輝自認犯下的錯誤。

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曹錦輝表示對不起台灣球迷。（資料照，特派記者倪婉君攝）