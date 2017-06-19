棒球》本季後援表現稱職 曹錦輝突宣布引退震驚球迷
2017/06/19 12:04
曹錦輝本季效力獨盟長島鴨隊。（取自曹錦輝臉書粉絲頁）
〔體育中心／綜合報導〕曹錦輝去年球季結束後進行手術，並決定成為自由球員，為了等待重返大聯盟的機會，曹錦輝本季前往美國獨立聯盟繼續打拚，並以牛棚投手的身分出賽，也繳出不俗的成績。
現年36歲的曹錦輝本季轉戰美國獨立聯盟長島鴨隊，總計出賽18場，投了17.2局，被敲13安投出10保送，飆出19次三振，總共拿下1勝1敗7次救援成功，防禦率為1.52。
曹錦輝前一次出賽為台灣時間6月16日，當時投了0.2局送出1保送2三振，沒有失分，還拿下救援成功，時隔3天，曹錦輝突然宣布引退，令不少球迷大感驚訝。
本報2015年曾專訪曹錦輝，更多如下：
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