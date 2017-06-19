棒球》曹錦輝突然引退 經紀人：棒球生涯正式結束

曹錦輝。（歐新社）

〔記者黃照敦／台北-美國電話採訪報導〕曹錦輝臉書宣布引退，一路默默協助他走出低潮重回大聯盟的義務經紀人兼好友張嘉元表示，這是小曹一直考慮的事情，上周在獨立聯盟拿到一場救援點，小曹心想是時候了，就當作是生涯的句點。經過幾天慎重思考，曹錦輝親手寫下引退宣言，而他充滿爭議棒球生涯也正式劃下句點。

張嘉元表示，和小曹深談過，小曹這次引退離開美職系統，也不會考慮轉往其他地方打球，棒球生涯正式結束。

曹錦輝認為，身體已經到了極限，就算有機會再投下去，但若要再回到強度更高的層級，恐怕也會很吃力，希望就這樣畫下生涯句點。曹錦輝目前會暫時留在美國休息一陣子，再回台灣。

曹錦輝在臉書上說，每天盡我所能奮戰至今，手臂消耗到了極限，追求自己的人生，盡力去做就夠了。

本報2015年曾專訪曹錦輝，更多如下：

曹錦輝淚訴：虧欠球迷

小曹以前「有交無類」現在知己幾人

過錯難彌補…只剩棒球可依靠

「知道很多人不祝福我」曹錦輝依舊感激

一路陪他訓練留長的頭髮 曹錦輝不願剪掉

上帝給四個夢 曹錦輝重返棒球路

曹錦輝「那五年」把自己當白老鼠

小曹1999年簽約洛磯的簽名球。（本報資料照）

曹錦輝。（法新社）