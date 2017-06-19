NBA》七六人賭「魏少、哈登綜合體」佛爾茲！羅利回家恐無望
2017/06/19 12:34
羅利。（資料照，USA Today Sports）
〔記者林岳甫／綜合報導〕老早就宣布要投身自由市場的羅利（Kyle Lowry），原本還想以聯盟一等一主控之姿回家鄉費城加盟七六人，但七六人昨與塞爾提克互換選秀順位，已經拿到狀元籤，外界也預期他們會選擇華盛頓大學的佛爾茲（Markelle Fultz），導致羅利回家的願望恐怕落空。
佛爾茲在大一球季繳出23.2分、5.9助攻、5.7籃板與1.6次抄截，羅利本季例行賽繳出22.4、4.8籃板與7助攻，但佛爾茲今年才19歲，且外界還將他天花板定在成為雷霆魏斯布魯克、火箭哈登綜合體，怪不得七六人會想放棄球星級的羅利，改賭佛爾茲的無窮潛力。
不過，羅利決定跳脫與暴龍合約後，當初即有兩個新東家的決定方向，首先是回家鄉費城幫助七六人成長，如今此選項恐無望後，其次則是加盟能爭冠的球隊，且他也是今年自由市場的大咖人物，像是馬刺、溜馬、尼克等隊也都需要控球人才，羅利依舊不用擔心無處可去的問題。
佛爾茲。（資料照，法新社）
相關新聞
- NBA》塞爾提克想補強禁區 看上鵜鶘戴維斯
- NBA》生涯7枚冠軍戒的男人：別用冠軍數衡量詹皇和喬丹
- NBA》溜馬喬治打完今年就走人 下一步將前進湖人？
- 全美最討厭25名運動員 Kobe比詹皇更招黑
- NBA》狀元連線將成真 若同隊同年出賽史上頭一遭
推薦新聞
-
棒球》曹錦輝突宣布引退 那些國家隊的日子2017/06/19 14:39
-
NBA》重回網路打筆戰 杜蘭特與雷霆迷積怨難解2017/06/19 13:55
-
MLB》英卡納西恩雙響5分打點 印地安人退雙城5連勝2017/06/19 13:27
-
MLB》單場2助殺連破哈波紀錄 菜鳥雷射肩本季最速（影音）2017/06/19 12:53
-
中職》受弟弟影響 陳琥哥哥陳豪也來參加測試2017/06/19 12:41