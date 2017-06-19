NBA》七六人賭「魏少、哈登綜合體」佛爾茲！羅利回家恐無望

羅利。（資料照，USA Today Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕老早就宣布要投身自由市場的羅利（Kyle Lowry），原本還想以聯盟一等一主控之姿回家鄉費城加盟七六人，但七六人昨與塞爾提克互換選秀順位，已經拿到狀元籤，外界也預期他們會選擇華盛頓大學的佛爾茲（Markelle Fultz），導致羅利回家的願望恐怕落空。

佛爾茲在大一球季繳出23.2分、5.9助攻、5.7籃板與1.6次抄截，羅利本季例行賽繳出22.4、4.8籃板與7助攻，但佛爾茲今年才19歲，且外界還將他天花板定在成為雷霆魏斯布魯克、火箭哈登綜合體，怪不得七六人會想放棄球星級的羅利，改賭佛爾茲的無窮潛力。

不過，羅利決定跳脫與暴龍合約後，當初即有兩個新東家的決定方向，首先是回家鄉費城幫助七六人成長，如今此選項恐無望後，其次則是加盟能爭冠的球隊，且他也是今年自由市場的大咖人物，像是馬刺、溜馬、尼克等隊也都需要控球人才，羅利依舊不用擔心無處可去的問題。

佛爾茲。（資料照，法新社）