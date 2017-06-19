中職》受弟弟影響 陳琥哥哥陳豪也來參加測試
2017/06/19 12:41
中信兄弟新秀陳琥的哥哥陳豪，參加中職新人測試會。（記者徐正揚攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕中信兄弟新秀陳琥的哥哥陳豪，今天參加中職新人測試會，他表示，決定報名參加測試，多少受去年弟弟參加選秀影響，希望知道自己的實力到哪裡。
陳豪現年24歲，服完兵役後先進入新北市成棒隊，因為弟弟去年以第1指名加入中信兄弟，讓他產生挑戰職棒的想法，來參加測試前，陳琥要他好好加油。
陳豪回憶，兄弟倆曾在交流賽對決，當時念大學的他，從還是高中生的弟弟手中敲出二壘安打。
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