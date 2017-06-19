棒球》曹錦輝退休 王建民、郭泓志尋求延續生涯機會
2017/06/19 13:36
曹錦輝。（資料照，歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕曹錦輝今天透過粉絲團宣布引退，他過去在1999年時剛從高苑工商畢業後，以高達220萬美元簽約金加盟洛磯隊，如今宣布退休，當年的旅美世代中，王建民、郭泓志仍尋求延續生涯機會。
1999年，陳金鋒以68萬美元的簽約金加盟道奇，曹錦輝以220萬美元簽約金加盟洛磯，郭泓志也與道奇簽下一紙125萬美元的合約；隔年王建民與洋基簽下簽約，獲得201萬美元的簽約金。
陳金鋒在2002年9月14日登上大聯盟，成為台灣首位登上MLB舞台的選手；曹錦輝在2003年7月26日上大聯盟，並擔任先發，他主投6.1局贏得大聯盟生涯首勝。
王建民在2005年4月26日被通知升上大聯盟，同年4月30日對藍鳥展開第一場大聯盟先發；郭泓志則是在2005年9月升上大聯盟。
小曹1999年簽約洛磯的簽名球。（本報資料照）
陳金鋒在去年已宣布退休，今年任職中華職棒富邦悍將副領隊，而曹錦輝雖然在2015年一度拚回大聯盟道奇隊，今年在美國獨立聯盟打拚，卻突然宣布退休。
王建民去年拚上大聯盟皇家隊，繳出6勝0敗防禦率4.22的成績，今年仍在尋找重回棒球舞台的機會；郭泓志年初曾與教士簽下小聯盟約，之後自請離隊，日前隨富邦悍將二軍練球，富邦悍將目前仍積極爭取加盟。
陳金鋒現為富邦悍將副領隊。左為富邦育樂總經理蔡承儒。（資料照，記者王藝菘攝）
郭泓志。（美聯社）
王建民。（美聯社）
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