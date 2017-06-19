棒球》曹錦輝宣布引退 余政憲：「高苑永遠敞開雙臂歡迎他！」

余政憲（左）於2016年跨海前往美國道奇3A為曹錦輝（右）加油。（記者洪定宏翻攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕美國職棒大聯盟投手曹錦輝以手臂受傷為由宣布引退，震撼台灣棒壇，他的母校—高苑工商董事長余政憲聞訊表示遺憾，並深情喊話強調，「小曹是高苑優秀的學生、校友，高苑這個大家庭永遠敞開雙臂歡迎他」。

余政憲指出，曹錦輝是「棒球奇才」，雖然曾犯錯，必須遠走他鄉，但他近年努力奮起，繳出不錯的成績單。無奈，面對美國大聯盟強烈的現實與競爭，加上手臂傷勢遲遲無法痊癒，讓小曹萌生退意。

余政憲表示，曹錦輝是花蓮縣阿美族人，在光復國中棒球隊表現優異，被他相中，成為高苑工商棒球隊要角，於2003年成為台灣首位登上美國大聯盟的投手，驚艷國際。

2009年，曹錦輝返台加入台灣職棒，捲入「黑象事件」，黯然離開台灣職棒，但余政憲對這位子弟兵不離不棄，為了鼓勵小曹出席2013年首屆「高苑OB賽」，專程到花蓮縣當面送交邀請卡。

受到余政憲激勵的曹錦輝，於2014年接受測試，證實「寶刀未老」，再度受到矚目，2015年重返美國大聯盟，余政憲於2016年跨海前往美國道奇3A為小曹加油，激勵他在同年7月被登錄於道奇25人名單中，兩人情誼傳為佳話。