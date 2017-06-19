撞球》早就知道！張榮麟昨奪冠 今日又成為世界球王

「火雲邪神」張榮麟。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界花式撞球總會（WPA）今日公布最新世界排名，這個月拿下1亞、1冠的「火雲邪神」張榮麟確定從第2重返球王寶座，而原本的球王「撞球王子」柯秉逸則滑落至第3。

張榮麟在2012年首度登上球王寶座，去年也曾短暫當過世界第1，他近年意外成為「冠軍絕緣體」，共拿過7座亞軍，昨日在中國CBSA國際9號球公開賽柳州站稱王，總算嚐到冠軍滋味，而他靠著日前在中國公開賽的亞軍，獲得6900分，再次當起世界球王。他昨才透露：「原本積分還沒更新，而我加上之前在中國公開賽第2的積分，我應該就能重返球王寶座。」

昨在世界盃雙打賽衛冕失利的柯秉逸則滑落至第3，他本週將與台灣眾家好手一同參加CBSA的彭州站。而2015年當過球王的「奪命書生」鄭喻軒則從第4變成第6，柯秉中第8，在世界前10中，台灣佔了4席。

女子世界球后也換人做，中國陳思明在中國公開賽贏得冠軍，進帳6720分，擠下韓雨，登上球后寶座；台灣「大眼妹」周婕妤則維持在第4、「倩影殺手」魏子茜第9。