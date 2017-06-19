WNBA》桃樂西成聯盟歷史得分王 Kobe、詹皇紛道賀
2017/06/19 14:38
〔體育中心／綜合報導〕WNBA鳳凰城水星35歲老將桃樂西（Diana Taurasi），今天作客洛杉磯火花主場，在第2節最後45.3秒切入上籃拿下2分，打破湯普森（Tina Thompson）的7488分，成為聯盟史上例行賽得分最高的球員。
適逢美國父親節，Kobe也帶著兩個女兒到場見證歷史性的一刻；詹姆斯（LeBron James）則在網路上錄製影片向桃樂絲致敬。
桃樂西生涯長達13年，曾經3度贏得WNBA總冠軍，並2度獲選總冠軍賽MVP，另外也拿下2009年例行賽MVP，可以說是全球女子籃球的代表性人物。
Kobe也對桃樂絲今天的表現讚嘆不已：「她的職業態度，她保持身體的競爭性，是非常穩定的，足以成為籃壇表率。」詹姆斯也向她致意：「我要特別錄下這段影片，向新的WNBA歷史得分王桃樂西致敬，你不僅為女籃設立了標杆，也影響了整個籃壇，恭喜你。」
桃樂西。（取自WNBA官方FB）
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