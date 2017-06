兩年前曾拚回大聯盟 曹錦輝敲安奪勝讓球迷驚艷（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕曹錦輝今天宣布退休,他曾一度無球可打,2014年與道奇簽下小聯盟合約,隔年拚上大聯盟,他不但拿下勝投,還揮出長打,當時讓台灣球迷相當訝異。

曹錦輝2014年末與道奇小聯盟合約,隔年7月8日登上大聯盟,同月11日對釀酒人後援1局無失分,還投出151公里(約94英哩),球隊最後獲勝,讓他拿下暌違10年的大聯盟勝投。

而2015年7月21日道奇對勇士之戰,因先發投手安德森傷退,曹錦輝在第三局緊急登板,1.1局無失分,還揮出場地規則二壘安打;不過,曹錦輝之後表現不佳遭下放小聯盟。

總計曹錦輝在大聯盟生涯5勝6敗,防禦率5.75,另有4次救援點,總共97局投球有67次三振。他在今天宣布退休,正式結束棒球生涯。

曹錦輝。(歐新社)

曹錦輝。(法新社)