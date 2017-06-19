兩年前曾拚回大聯盟 曹錦輝敲安奪勝讓球迷驚艷（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕曹錦輝今天宣布退休，他曾一度無球可打，2014年與道奇簽下小聯盟合約，隔年拚上大聯盟，他不但拿下勝投，還揮出長打，當時讓台灣球迷相當訝異。

曹錦輝2014年末與道奇小聯盟合約，隔年7月8日登上大聯盟，同月11日對釀酒人後援1局無失分，還投出151公里（約94英哩），球隊最後獲勝，讓他拿下暌違10年的大聯盟勝投。

而2015年7月21日道奇對勇士之戰，因先發投手安德森傷退，曹錦輝在第三局緊急登板，1.1局無失分，還揮出場地規則二壘安打；不過，曹錦輝之後表現不佳遭下放小聯盟。

總計曹錦輝在大聯盟生涯5勝6敗，防禦率5.75，另有4次救援點，總共97局投球有67次三振。他在今天宣布退休，正式結束棒球生涯。

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曹錦輝。（歐新社）

曹錦輝。（法新社）