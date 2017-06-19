棒球》曹錦輝突宣布引退 那些國家隊的日子

曹錦輝。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣旅美投手曹錦輝今天突然宣布引退，震驚台灣棒壇，過去曹錦輝曾披上國家隊戰袍出賽，但後來捲入假球風波，再也沒有機會代表國家出賽。

曹錦輝在2003年時登上大聯盟，該年台灣隊也在亞錦賽中取得奧運參賽資格，當時曹錦輝也欣然接受國家隊邀請，成為雅典奧運台灣隊的一員，比賽中以後援投手登板的他，還一度飆出破160公里的火球，但那年奧運台灣隊僅拿下第5名。

2007年亞錦賽及2008年的北京奧運，曹錦輝也都曾披上國家隊戰袍出征，他則在2008年時回台加入中職，但好景不常，2009年時曹錦輝捲入「黑象事件」遭球團解約，只能黯然離開台灣棒壇。

離開中職後，雖然一度以餐飲業維生，但仍有棒球夢的曹錦輝，決定自主訓練，後來獲得重返大聯盟機會。即便曹錦輝找回過往身手，也有不少球迷仍期待他有機會重返台灣隊，但國家隊以高道德標準做為選材門檻，後來並未邀請他。