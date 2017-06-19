MLB》紅襪佩卓亞遭球吻不滿 火大嗆投手（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕今紅襪作客太空人，以6：5一分之差獲勝，太空人投手霍特（James Hoyt）在一局內連續丟了2記觸身球，砸在貝茲（Mookie Betts）及佩卓亞（Dustin Pedroia）身上，其中佩卓亞因左背部不適前往醫院檢查，目前仍在觀察中。

7局上投手霍特先砸中貝茲的膝蓋保送上壘，下一棒佩卓亞又被球吻，一個閃身讓球砸在背上，佩卓亞當場走向投手丘向霍特表達不滿，但被主審攔下，事後因左背部持續腫脹，影響他的活動範圍，送醫接受X光檢查，目前仍在觀察。

主審安撫佩卓亞。（美聯社）