MLB》紅襪佩卓亞遭球吻不滿 火大嗆投手（影音）

〔體育中心/綜合報導〕今紅襪作客太空人,以6:5一分之差獲勝,太空人投手霍特(James Hoyt)在一局內連續丟了2記觸身球,砸在貝茲(Mookie Betts)及佩卓亞(Dustin Pedroia)身上,其中佩卓亞因左背部不適前往醫院檢查,目前仍在觀察中。

7局上投手霍特先砸中貝茲的膝蓋保送上壘,下一棒佩卓亞又被球吻,一個閃身讓球砸在背上,佩卓亞當場走向投手丘向霍特表達不滿,但被主審攔下,事後因左背部持續腫脹,影響他的活動範圍,送醫接受X光檢查,目前仍在觀察。

主審安撫佩卓亞。(美聯社)