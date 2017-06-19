NBA》未進聯盟先嗆聲 傑克森笑佛爾茲沒天賦

傑克森（左）、佛爾茲（右）。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克與七六人的交易完成，七六人也在同一天讓佛爾茲（Markelle Fultz）進行試訓。但今年選秀會另一名熱門新秀、堪薩斯大學的小前鋒傑克森（Josh Jackson）日前在推特上出言嘲笑佛爾茲：「任何一個稍微有點天賦的人都能（在爛隊）看起來不錯，最後輸球收場（笑哭），這樣根本沒什麼難度。」

這則動態被很多籃球迷轉貼，最後傑克森還是很快地把它刪掉。傑克森說的是佛爾茲本季在華盛頓大學的成績，雖然打出平均23分、5籃板、5助攻，但球隊戰績只有9勝22敗。傑克森效力的堪薩斯大學則打出31勝5敗的戰績，並晉級NCAA最後8強。

許多球迷都覺得傑克森很有種，NBA也歡迎這種態度，還有湖人球迷表示：「我希望他去湖人，這種態度是我們正需要的。」

湖人擁有今年榜眼籤，很可能在波爾（Lonzo Ball）與傑克森（Josh Jackson）之間二選一。今年新秀提早開始明爭暗鬥，下季的年度最佳新秀之爭將成為球迷關注的焦點。