MLB》單場4盜寫紀錄 國民透納：專心盯投手就對了（影音）

〔體育中心/綜合報導〕國民超級菜鳥透納(Trea Turner)今用快腿寫紀錄,單場4次盜壘成功追平隊史紀錄,賽後直言是個特別經驗,透露專注研究投手是關鍵所在。

透納在3局上連續發動兩次盜壘成功,5局、8局上各追加一盜,苦主皆為先發德葛隆(Jacob deGrom)及捕手德阿諾德(Travis d'Arnaud)。透納單場4盜追平前輩Marquis Grissom於1992年創下的博覽會隊史紀錄(國民隊前身)。

「我其實根本沒在管捕手,我覺得盜壘是從投手拚來的。」透納說,表示自己逮到德葛隆的弱點並充分利用。儘管被透納跑出4盜,但德葛隆此役霸氣接管比賽,先發8局僅失1分還扛出大聯盟生涯首轟。

透納表示,由於能獲得豐富投手情報,他在場上幾乎都是專注於研究投手習性,除非蹲捕的是像莫里納(Yadier Molina)那樣的捕手。官網打趣調侃透納,點出大都會此役捕手德阿諾德本季面對13次跑者盜壘只傳了3次球。

國民透納單場跑出4盜追平隊史紀錄。(法新社)

國民鐵捕威特斯(Matt Wieters)認為,就算被投手全神貫注地緊盯,透納仍然能盜壘成功。「這對我們打線來說十分重大,第一,透納能夠攻佔得點圈,再來,後面幾棒也有較多好球能打,因為投手得分秒提防在一壘的透納。」威特斯說。

國民總教練貝克(Dusty Baker)則說,一壘跑壘指導教練Davey Lopes功不可沒,他指導透納許多跑壘技巧,像是抓時間、判讀對手習性、甚至滑壘等,透納本人也對教練讚不絕口。

「對我來說,一切只與自信心有關,他給我跑壘的信心,這是我永遠都不曾真正擁有的。教練永遠都對我亮綠燈(准我跑),但問題總是在我身上,教練會鼓勵我跑,這對我來說意義重大。」透納說,此役4度盜壘成功後,透納目前以26盜排名聯盟第二,紅人漢彌爾頓(Billy Hamilton)29盜暫居盜壘王。

透納有一套自己的盜壘哲學。(資料照,法新社)