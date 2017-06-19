MLB》單場4盜寫紀錄 國民透納：專心盯投手就對了（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕國民超級菜鳥透納（Trea Turner）今用快腿寫紀錄，單場4次盜壘成功追平隊史紀錄，賽後直言是個特別經驗，透露專注研究投手是關鍵所在。

透納在3局上連續發動兩次盜壘成功，5局、8局上各追加一盜，苦主皆為先發德葛隆（Jacob deGrom）及捕手德阿諾德（Travis d'Arnaud）。透納單場4盜追平前輩Marquis Grissom於1992年創下的博覽會隊史紀錄（國民隊前身）。

「我其實根本沒在管捕手，我覺得盜壘是從投手拚來的。」透納說，表示自己逮到德葛隆的弱點並充分利用。儘管被透納跑出4盜，但德葛隆此役霸氣接管比賽，先發8局僅失1分還扛出大聯盟生涯首轟。

透納表示，由於能獲得豐富投手情報，他在場上幾乎都是專注於研究投手習性，除非蹲捕的是像莫里納（Yadier Molina）那樣的捕手。官網打趣調侃透納，點出大都會此役捕手德阿諾德本季面對13次跑者盜壘只傳了3次球。

國民透納單場跑出4盜追平隊史紀錄。（法新社）

國民鐵捕威特斯（Matt Wieters）認為，就算被投手全神貫注地緊盯，透納仍然能盜壘成功。「這對我們打線來說十分重大，第一，透納能夠攻佔得點圈，再來，後面幾棒也有較多好球能打，因為投手得分秒提防在一壘的透納。」威特斯說。

國民總教練貝克（Dusty Baker）則說，一壘跑壘指導教練Davey Lopes功不可沒，他指導透納許多跑壘技巧，像是抓時間、判讀對手習性、甚至滑壘等，透納本人也對教練讚不絕口。

「對我來說，一切只與自信心有關，他給我跑壘的信心，這是我永遠都不曾真正擁有的。教練永遠都對我亮綠燈（准我跑），但問題總是在我身上，教練會鼓勵我跑，這對我來說意義重大。」透納說，此役4度盜壘成功後，透納目前以26盜排名聯盟第二，紅人漢彌爾頓（Billy Hamilton）29盜暫居盜壘王。

透納有一套自己的盜壘哲學。（資料照，法新社）