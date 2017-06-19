中職》陳韋奇想打職棒 賺錢養爸媽

開南大學陳韋奇。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕去年入選U23世界盃觀察名單的陳韋奇，曾在冬盟展現不錯的打擊能力，今年在甲組成棒春季聯賽也轟出3發全壘打，被認為會在選秀會第4輪左右被職棒球隊指名。

陳韋奇剛從開南大學畢業，他表示，目前有2個心願，一是打8月世大運，二是進職棒，「想打世大運是因為自己沒有國手經驗，進職棒是夢想，更重要是想賺錢，爸媽把我養那麼大，換我養他們了。」他說。

在新人測試會現場觀看的統一獅首席教練許聖杰認為，陳韋奇身材很好，打擊爆發力不錯，外野守備比較有進步空間。他在4月春季聯就被中職各隊球探注意，一般評估，有機會選秀會在第4輪被挑選。

陳韋奇。（中華職棒聯盟提供）