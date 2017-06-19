中職》陳韋奇想打職棒 賺錢養爸媽
2017/06/19 14:44
開南大學陳韋奇。（記者徐正揚攝）
〔記者徐正揚／新北報導〕去年入選U23世界盃觀察名單的陳韋奇，曾在冬盟展現不錯的打擊能力，今年在甲組成棒春季聯賽也轟出3發全壘打，被認為會在選秀會第4輪左右被職棒球隊指名。
陳韋奇剛從開南大學畢業，他表示，目前有2個心願，一是打8月世大運，二是進職棒，「想打世大運是因為自己沒有國手經驗，進職棒是夢想，更重要是想賺錢，爸媽把我養那麼大，換我養他們了。」他說。
在新人測試會現場觀看的統一獅首席教練許聖杰認為，陳韋奇身材很好，打擊爆發力不錯，外野守備比較有進步空間。他在4月春季聯就被中職各隊球探注意，一般評估，有機會選秀會在第4輪被挑選。
陳韋奇。（中華職棒聯盟提供）
相關新聞
- 中職》再次參加測試 潘威倫弟弟潘威丞盼圓夢
- 中職》新人測試會 王光熙兒子王偉傑參加測試
- 中職》受弟弟影響 陳琥哥哥陳豪也來參加測試
- 中職》吳蔚驊去年遲到 今天6點報到
- 中職》陳鏞基拿MVP 向球團許願蓋室內打擊場（影音）
推薦新聞
-
中職》主動參加測試會 廖椿儒第四度叩關職棒2017/06/19 15:47
-
中職》聯盟少見的下勾投手 楊翔皓想拚職棒2017/06/19 14:59
-
NBA》未進聯盟先嗆聲 傑克森笑佛爾茲沒天賦2017/06/19 14:57
-
網球》網球名人堂球星想執教 壞小子基里奧斯：做夢吧2017/06/19 14:41
-
日職》最快明重返一軍練習！ 大谷翔平有望回歸打DH2017/06/19 14:21