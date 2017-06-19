中職》那些年 多次選秀落空的職棒追夢人

27歲左投廖椿儒首次參加測試會，準備第4度向選秀叩關，這是他最後一次挑戰職棒，面臨背水一戰。（資料照，記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕天公作美，今天中職新人選拔測試會如期在新莊球場進行，其中27歲左投廖椿儒將第4度挑戰職棒，過去他3次參加選秀都落選，今年首次投入測試會，希望讓4隊教練和球探看到他的好身手。

不過，廖椿儒還不是最悲情的，28歲新北市成棒隊外野手黃裕翔，2010年首度參加選秀，沒有被職棒球隊指名，只能進國訓隊服役，退伍後，2013至16年他每一年都參加測試會，且每一次都獲教練推薦進選秀會，但結果都以落選收場，參加5次選秀、4次測試會都落空，皆為中職紀錄。

另外，捕手王政傑（參加3次測試會）、一壘手蘇建銘（參加2次測試會）、內野手張佳瑋（參加1次測試會），3人都是4度報名選秀但都落選，悲情指數破表，其中蘇建銘為2012至15年，張佳瑋是2009、11、12、14年，王政傑則是2009、11至13年，如今他們已29、30歲，年紀大了，今年都沒有投入測試會或報名選秀，職棒夢已醒。

值得一提的是，王政傑是台東南王少棒隊球員，1998年南王少棒奪關懷盃冠軍，全隊小球員高興拋帽慶賀，這一幅照片後來成為新台幣500元正面圖樣，中間躍起的捕手是現效力統一獅的林志祥，王政傑就在林志祥的右後方。

新北市成棒隊外野手黃裕翔，5度參加中職選秀都沒有被職棒球隊指名，參加5次選秀、4次測試會，都是中職史上最多紀錄，悲情指數破表。（圖由黃裕翔提供）