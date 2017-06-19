中職》聯盟少見的下勾投手 楊翔皓想拚職棒

新北市成棒隊下勾投手楊翔皓。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕效力新北市成棒隊的下勾投手楊翔皓經過1年準備，今天參加中職新人測試會，希望能追隨學長王柏融等人的腳步，在職棒打出成績。

楊翔皓在穀保家商時期，接受教練周宗志建議改練下勾投手，去年自文化大學畢業後先在新北市隊磨練，經過1年準備決定投入選秀，參加測試會前向王柏融請教，「學長告訴我，打職棒要靠自己，慢慢練出來。」他說。

中職少有下勾投手，是楊翔皓的一項優勢，他表示，會學習中職廖于誠、日職西武獅牧田和久等人的動作，也會參考韓職同類型投手，「中職打者有一定實力，下勾是特色，但不見得是優勢。」他說。

新北市成棒隊下勾投手楊翔皓。（中華職棒聯盟提供）