中職》追隨爸爸羅國璋 羅傑盼進入獅隊

羅國璋兒子羅傑。（中華職棒聯盟提供）

〔記者徐正揚／新北報導〕前統一獅首席教練羅國璋之子羅傑，今天參加中職新人測試會，他表示，雖然中職只有4隊，因為打職棒是夢想，加上爸爸很支持，所以決定挑戰。

羅傑去年從國立體院畢業，教練就建議他參加選秀，但他希望先在業餘磨練1年，「有點效仿吳東融他們，等實力夠了再挑戰」，今年打擊進步較多，王宸浩教練也給他機會，讓他扛起崇越隼鷹中心棒次。

羅傑雖以外野手報名，但還能守一、三壘，在測試會3次打擊只靠保送上壘，「這次我是志在參加，結果看上帝啦！」，他表示，爸爸羅國璋球員時期是金手套常客，雖然自己與爸爸天差地遠，最希望能加入統一獅。