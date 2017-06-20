桃猿拚M2 今日賽事預告與轉播

道奇王牌克蕭挑戰本季第10勝角逐勝投王，目前皇家投手瓦格斯以10勝獨居勝投王，面對大都會先發投手惠勒，克蕭能否展現壓制，力抗大都會打線；另外美聯由藍鳥出戰遊騎兵，派出尋求6月首勝的艾斯查德對決遊騎兵新人畢班德克斯。

本週中職進入補賽階段，新莊球場由悍將迎戰兄弟，悍將目前6連不勝，先發投手神盾更悲情，個人苦吞7連敗，面對兄弟象洋投肯恩能否扭轉局勢，一同中止連敗？統一獅作客桃猿派出廖文揚先發，桃猿則是洋投賽格威打頭陣，盼能拿下勝利將魔術數字推進至M2。

MLB

08:00 藍鳥 vs. 遊騎兵（FOX體育）

10:00 大都會 vs. 道奇（FOX體育三台）

中職

18:35 中信兄弟 vs. 富邦悍將 <新莊>（緯來體育、愛爾達育樂、CPBLTV）

18:35 統一獅 vs. Lamigo桃猿 <桃園>（ELEVEN、愛爾達體育、CPBLTV）