中職》主題日好評再現！「雙獅聯名」7月強勢回歸
2017/06/19 16:19
雙獅賽程組合。（球團提供）
〔體育中心／綜合報導〕統一7-ELEVEn獅與同以「獅子」做為吉祥物的日本職棒埼玉西武獅隊，繼2016年的友好交流活動受到廣大的好評之後，2017年雙方將延續合作，確定於七月份舉辦一年一度盛大的雙獅聯名主題活動！
台灣方面，由統一獅所主辦的「埼玉西武獅日」將會在7/15（六）、7/16（日）於高雄澄清湖棒球場舉行；在日本方面由埼玉西武獅所主辦的「統一獅日」則將在7/26（三）、7/27（四）於大都會人壽巨蛋進行。
主題活動中除了兩隊的吉祥物、啦啦隊女孩一起熱鬧登場進行交流之外，屆時也會搭配各式各樣的宣傳及聯名商品等等，讓所有球迷感受台日棒球的魅力！詳細的活動內容後續也將一一公布。
2017雙獅聯名主題活動概要：
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統一獅主辦之「埼玉西武獅日」
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埼玉西武獅主辦之「統一獅日」
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日期
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7/15（六）、7/16（日）
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日期
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7/26（三）、7/27（四）
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地點
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高雄澄清湖棒球場
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地點
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大都會人壽巨蛋
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對戰組合
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中信兄弟 vs. 統一獅
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對戰組合
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歐力士猛牛 vs. 埼玉西武獅
統一獅與西武獅「雙獅」聯名主題日。（資料照，記者黃志源攝）
統一獅與西武獅「雙獅」聯名主題日。（資料照，記者黃志源攝）
統一獅與西武獅「雙獅」聯名主題日。（資料照，記者黃志源攝）
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