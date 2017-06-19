轉戰中國卻不能從日本直飛 陳思羽母親爆氣怒嗆桌協
2017/06/19 17:10
陳思羽的母親18日晚間在臉書發文痛批，指陳思羽18日剛從日本回國，19日一大早又要飛成都參加公開賽，質疑為何不能從日本直飛？（圖擷自陳思羽臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕我國桌球好手陳思羽近日參加日本桌球公開賽，17日時與鄭怡靜在四強以1：3不敵南韓田志希／梁夏銀，無緣爭冠，不過陳思羽的母親18日晚間在臉書發文痛批，指陳思羽18日剛從日本回國，19日一大早又要飛成都參加公開賽，質疑為何不能從日本直飛，難道是把她女兒當鋼鐵人嗎？
陳思羽的母親提到，陳思羽的行程是「左訓安排，但是機票和住宿是協會處理」，質疑是不是故意的。（圖擷自陳思羽臉書）
陳思羽的母親昨晚間在臉書PO文，痛罵桌協藉口一堆。（圖擷自陳思羽臉書）
陳思羽的母親昨晚間在臉書PO文，透露陳思羽18日才從日本回國，但緊接著19日又得在凌晨4點出發，先飛到香港再轉機成都，參加20日在中國的公開賽，她為此氣憤的在臉書PO文痛罵桌協藉口一堆，雖然致電給桌協的副秘書長講了40分鐘，但卻是「問東答西」、「幾乎是用吼的在跟他對話」。
陳思羽的母親指出，雖然致電給桌協的副秘書長講了40分鐘，但卻是「問東答西」、「幾乎是用吼的在跟他對話」。（圖擷自陳思羽臉書）
陳思羽的母親也提到，陳思羽還患有僵直性脊髓炎，搭飛機是要去參加比賽，而不是坐飛機玩樂。針對網友詢問是誰安排行程，她則回應說是「左訓安排，但是機票和住宿是協會處理」，質疑是不是故意的。
相關新聞
- 日本桌球公開賽》對手違規傷停 鄭怡靜這一敗含冤
- 日本公開賽》不敵「韓」流 靜思配無緣爭冠
- 南韓桌球公開賽》送南韓女單絕望 陳思羽挺進4強
- 日本桌球公開賽》直落三炸「韓單」 靜思配晉4
- 卡達桌球公開賽》男女雙飲恨 還傷了鄭怡靜
- 台灣女團 「乒」輸香港
- 奧運》陳思羽直落4擊敗土耳其中國裔選手 連勝晉16強
- 全大運》3金桌后陳思羽 改報女雙又奪金
推薦新聞
-
「狂曹旋風」票房驚人 曾締3滿場、場均8千人佳績2017/06/19 17:37
-
中職》主題日好評再現！「雙獅聯名」7月強勢回歸2017/06/19 16:19
-
中職》主動參加測試會 廖椿儒第四度叩關職棒2017/06/19 15:47
-
中職》追隨爸爸羅國璋 羅傑盼進入獅隊2017/06/19 15:19
-
中職》那些年 多次選秀落空的職棒追夢人2017/06/19 14:54