轉戰中國卻不能從日本直飛 陳思羽母親爆氣怒嗆桌協

陳思羽的母親18日晚間在臉書發文痛批，指陳思羽18日剛從日本回國，19日一大早又要飛成都參加公開賽，質疑為何不能從日本直飛？（圖擷自陳思羽臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕我國桌球好手陳思羽近日參加日本桌球公開賽，17日時與鄭怡靜在四強以1：3不敵南韓田志希／梁夏銀，無緣爭冠，不過陳思羽的母親18日晚間在臉書發文痛批，指陳思羽18日剛從日本回國，19日一大早又要飛成都參加公開賽，質疑為何不能從日本直飛，難道是把她女兒當鋼鐵人嗎？

陳思羽的母親提到，陳思羽的行程是「左訓安排，但是機票和住宿是協會處理」，質疑是不是故意的。（圖擷自陳思羽臉書）

陳思羽的母親昨晚間在臉書PO文，痛罵桌協藉口一堆。（圖擷自陳思羽臉書）

陳思羽的母親昨晚間在臉書PO文，透露陳思羽18日才從日本回國，但緊接著19日又得在凌晨4點出發，先飛到香港再轉機成都，參加20日在中國的公開賽，她為此氣憤的在臉書PO文痛罵桌協藉口一堆，雖然致電給桌協的副秘書長講了40分鐘，但卻是「問東答西」、「幾乎是用吼的在跟他對話」。

陳思羽的母親指出，雖然致電給桌協的副秘書長講了40分鐘，但卻是「問東答西」、「幾乎是用吼的在跟他對話」。（圖擷自陳思羽臉書）

陳思羽的母親也提到，陳思羽還患有僵直性脊髓炎，搭飛機是要去參加比賽，而不是坐飛機玩樂。針對網友詢問是誰安排行程，她則回應說是「左訓安排，但是機票和住宿是協會處理」，質疑是不是故意的。