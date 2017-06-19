爭議的棒球路 曹錦輝09年掀中職「Come on」風潮（影音）

〔體育中心／綜合報導〕台灣第一個登上大聯盟的投手，曹錦輝在走過美、台棒球路，歷經手術、黑象事件，今天宣布結束備受爭議的棒球生涯。2009年，曹錦輝回台吸入滿場票房支持，也在初登板拿下勝投，掀起「Come on」、「狂曹」旋風。

曹錦輝在2008年決定返鄉，參加選秀會並加盟中職，隔年4月25日生涯初登板，天母球場滿場1萬名球迷進場看球，湧入230萬元票房進帳，曹錦輝也在當天繳出首勝，並獲選MVP。

而曹錦輝初登板最讓人印象深刻的，是他在6局上讓當時興農牛打者張泰山擊出雙殺打，結束6局投球時，朝著一壘看台的象迷舉起雙手忘情高喊「Come on」，之後還成為棒球熱門口號，球團更順勢推出「Come on」T恤大賣，只要逢週六曹錦輝先發，幾乎是票房保證。

曹錦輝come on紀念T恤。（取自中華職棒購物中心）