「狂曹旋風」票房驚人 曾締3滿場、場均8千人佳績

曹錦輝先前受訪，坦承做了不好的示範，但強調絕對沒有答應放水。（資料照，特派記者倪婉君攝）

〔體育中心／綜合報導〕台灣首位登上大聯盟的投手、目前在獨立聯盟投出佳績，曹錦輝無預警突宣布退休，震驚棒壇，雖然因為「黑象事件」讓他飽受爭議，但曹錦輝無論在大聯盟或中華職棒，都曾是媒體和球迷追逐的焦點。

曹錦輝1999年以220萬美元加盟洛磯，創下旅美球員最高簽約金，成為第一位登上大聯盟的投手。2009年曹錦輝回到中職，雖然只有一年時間，期間卻多次締票房佳績，三度於天母球場滿場（1萬人），進場人數破萬的場次多達7場，19場比賽平均8326人，遠高於當年平均進場人數3742人。

同年冠軍賽後，爆發職棒簽賭案，曹錦輝也捲入「黑象事件」假球案，讓球迷心碎不已，還曾因兩度未到法院作證，從美國返台時遭拘提移送新北地院。沉寂多年重返美職，曹錦輝談到這段往事，也曾流下懊悔的眼淚，向台灣球迷道歉，如今在異地告別棒壇，留下毀譽參半的棒球人生。

曹錦輝在中職1年創票房佳績。（資料照，記者林正堃攝）