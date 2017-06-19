棒球》大聯盟台投第一人 曹錦輝菜鳥年大綻光芒（影音）

〔體育中心／綜合報導〕旅美投手曹錦輝今天投出引退震撼彈，曾大放異彩又充滿爭議性的棒球生涯即將劃下句點，曹錦輝在1999年以台灣史上最高的220萬美元簽約金赴美加盟科羅拉多洛磯隊，2003年7月26日首度在大聯盟登板先發，成為旅美台灣投手第一人。

當時22歲的曹錦輝身披「71」號主場球衣面對釀酒人，大聯盟初登板繳出6.1局飆5K失3分的好投，幫助洛磯終場以7：3贏球，大聯盟處女秀就奪下生涯首勝，曹錦輝賽後給自己打了70分，昔日洛磯教頭、現任海盜總教練赫德（Clint Hurdle）也大力稱讚小曹，並將他擺進洛磯先發輪值。

曹錦輝的菜鳥年也發生許多趣事，他曾為了取得勝投資格隱瞞傷勢繼續投，所幸只是輕微拉傷並無大礙，9月16日先發面對太空人，曹錦輝在比賽中屢屢不聽捕手兆安（Gregg Zaun）的配球，搖了14次頭，此役僅投4局丟5分就退場，這也讓總教練赫德相當生氣，曹錦輝第一年球季以3勝3敗、防禦率6.02作收。

台灣選手在大聯盟的第一支安打並不是打者所擊出的，曹錦輝因為身處國聯，投手必須上場打擊，他在2003年8月19日面對大都會，6局上面對大都會先發投手崔克塞爾（Steve Trachsel）擊出中外野二壘安打，打破對方無安打比賽美夢，台灣球員的首勝、首安、首K和第一次失分都由他包辦。

曹錦輝在2004年至2008年球季，飽受手傷所擾，從先發轉任後援，並在大聯盟與小聯盟中浮沈，2006年離開洛磯後，轉戰道奇、皇家，2008年被皇家隊釋出，睽違多年後再度重新登上大聯盟。