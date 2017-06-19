空軍憲兵風浪手暴瘦衝速 大頭兵奪下世界第六
2017/06/19 17:49
台灣隊於世錦賽成績優異，許智凱拿下第六（左一）、里約奧運國手張浩奪下第七（右二）。（許智凱提供）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣「空軍憲兵衝浪手」許智凱於2017年越南Rs:One世界錦標賽衝出佳績，以總分92分，排名世界第六、台灣隊第一，也克服過去不擅於小風比賽的劣勢，許智凱表示，為了能應付各種環境，特別減重7公斤，成為致勝的關鍵。
世錦賽高手如雲，男子組比賽總共有13個國家、35位選手參賽，其中包括泰國里約奧運選手普努帕萊也參戰，本屆搶下第三名的佳績，冠軍則由菲律賓2012年世錦賽金牌柯凡塔摘下，我國許智凱拿下第六，里約奧約國手張浩第七、汪廷聿第十一，未來之星許進智則拿下第二十一。
目前於澎湖空軍四四三聯隊擔任空軍憲兵志願役的許智凱，利用勤務空閒之餘加強體能及肌耐力訓練，再利用放假全心投入海上訓練，雖然訓練時間無法和他國的職業選手一樣如此頻繁，但阿凱還是把握每次練習的機會，犧牲假期也甘之如飴。
澎湖出身的許智凱，習慣當地的大風浪，但這次世錦賽風浪偏小，體力消耗比以往更大，所幸阿凱為了此戰從三月就開始積極減重，從73公斤減到了66公斤，也逐漸能適應小風的比賽，未來他也希望能加強對風的判斷能力，還有中、小風的搖帆，讓成績更上層樓。
曾經於Rs:One世錦賽拿下兩次第二名的張浩，目前於韓國集訓，談到這次比賽，他表示，原本不打算參賽，因為自己擅長的是奧運會項目Rsx，但跟教練Alex和麥可討論後，決定以賽代訓。
體重約70公斤的張浩和體重大約50-60公斤的輕量級選手「尬速」相對吃力，最終以第七名作收，但張浩仍很滿意結果，他說，「法國歐錦賽到越南世錦賽兩個星期間瘦了5公斤，全身無力，所以就享受比賽，也達到運動效果。」
「空軍憲兵重浪手」許智凱摘下台灣第一。（許智凱提供）
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