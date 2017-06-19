簽7千萬大約赴美 曹錦輝爆紅堪比天后阿妹

〔體育中心／綜合報導〕台灣投手曹錦輝今年在獨立聯盟投出好成績，今天卻突然宣布引退，震撼棒壇，當年他18歲，與洛磯簽下高達220萬美元（約新台幣7000萬）大約圓夢，短短2年爆紅速度直逼張惠妹，連親戚也在一夕間暴增。

曹錦輝畢業於光復國中，原本打算和隊友進榮工隊打球，但當時高雄縣長余政憲和洪重信邀約，打動曹錦輝父親曹正一，後來曹錦輝赴高苑工商就讀，也發覺自己的投球天賦，高中畢業即投出155公里球速，刷青棒歷史紀錄，知名度也水漲船高，吸引球探注意。

在曹錦輝和洛磯簽約後，他成為家鄉花蓮光復鄉大馬村家喻戶曉的風雲人物，雖然被譽為「天才投手」，曹錦輝高中時也下過不少功夫，為了練滑球多次手指破皮，中指結厚繭，有時投球失去知覺。

曹錦輝為高苑校友，圖為2013年OB賽。（資料照，記者黃志源攝）