獨家》兩天飛三地被當「操人」 陳思羽說話了

陳思羽。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕昨天傍晚才從東京返國的桌球女將陳思羽，今天凌晨4點馬不停蹄又提著行李出門，經香港轉機下午兩點才抵達成都，備戰明天開打的中國公開賽。

對於媽媽在臉書砲轟桌協這次的行程安排，陳思羽說:「桌協買的機票從來沒有從一個地方直飛到另一個比賽地方，每一次都先回到台灣再飛，上次亞錦賽就是，別的國家選手都是從無錫直飛韓國，我們是先回台灣，隔天再飛韓國。」

陳思羽說，「我們也是前兩天拿到機票才知道，飛成都還要轉機，根本不知道，還說有問過我們，真的很搞笑。」

陳思羽表示，她們凌晨4點就出門，原本要搭7點飛往香港的班機，結果班機延誤改到11點40才飛，她們緊急更改航班，才趕上10點15分從香港飛成都的班機，還好有提前出門，否則可能要到晚上11、2點才能到飯店。而陳思羽明天下午2點10分就有賽程。

陳思羽表示，以前就有跟桌協提出直飛的要求，但協會都以「報帳」問題回絕，後來選手也都沒有再提。

陳思羽的母親昨晚在臉書發文痛批桌協。（擷自陳思羽臉書）

