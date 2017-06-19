桌球》兩天轉三地累壞選手 桌協這樣說
2017/06/19 19:02
陳思羽（右）。（資料照，取自國際桌總官網）
〔記者許明禮／台北報導〕剛打完日本公開賽的桌球女將陳思羽，昨天傍晚5點才返抵國門，今天凌晨4點又出發飛往成都參加中國公開賽，還得從香港轉機，舟車勞頓讓媽媽相當不捨，在臉書砲轟桌協行程安排。
桌協表示，由於日本、中國連打兩站，許多選手都選擇只打1站，包括莊智淵、陳建安、江宏傑、鄭怡靜，連兩站出賽的女選手只有陳思羽、黃郁雯。
桌協副秘書長黃明表示，當初選手並未提出從東京直飛成都的需求，且陳思羽隻身飛往成都，沒有人接機，有安全上的考量，因此才以團進團出方式，先回台灣再跟其他隊友會合，再一起出發。
黃明表示，19日當天華航並沒有從台北直飛成都的班機，長榮航空則已客滿，如果購買四川航空機票，要到晚間九點才能到成都，因此決定從香港轉機，預估下午1點就能抵達成都，讓選手有時間可以休息。
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