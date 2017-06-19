NBA》勇士才是超級強隊！「0號探員」挺詹皇

亞瑞納斯（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前的「超級強隊」說，招來外界批評，前巫師主控「0號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）跳出來幫詹皇說話，他認為詹姆斯不是開啟強隊的始祖，因為曾合作過的波許（Chris Bosh）和洛夫（Kevin Love）不算是明星球員，所以沒有所謂的三巨頭，並批評杜蘭特（Kevin Durant）加盟勇士，就跟布萊恩（Kobe Bryant）去馬刺一樣。

「勇士才是超級強隊！」亞瑞納斯指出，勇士的「四巨頭」柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）都擁入選年度最佳陣容的實力，這樣的組合可是史上頭一遭，他們去年雖然沒有杜蘭特，但仍能打破公牛的72勝單季最多勝紀錄，如果格林沒被禁賽的話，勇士可能就完成三連霸了。

亞瑞納斯認為，現在的勇士就是一支超級強隊，唯一可以阻止他們的就只有豪華稅了。