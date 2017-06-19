NBA》糗了？湖人榜眼籤可能不選球哥
2017/06/19 20:44
「球哥」波爾。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA選秀熱門新秀「球哥」波爾（Lonzo Ball）多次表態想加入湖人，但隨著溜馬一哥喬治（Paul George）將出走，以及七六人與塞爾提克交易狀元籤，第二順位的湖人，第一選擇可能不再是波爾。
波爾除了個人天賦受矚目，他還有個常發表爭議言論的父親拉瓦波爾（LaVar Ball），為他占取眾多版面。波爾也被看好有潛力以前三名之姿進入NBA，他自己也曾在節目發表意見，希望能被湖人選到，不是狀元也沒差。不過近日波爾的經紀人蓋恩斯（Harrison Gaines）表示，和湖人目前還在討論階段，但湖人方面並不保證會拿榜眼籤選波爾。
根據《ESPN》，由於最近狀元籤的更動，和喬治明年離開溜馬後，湖人有意網羅喬治，也連帶改變今年的選秀方針，湖人的第一人選可能會是傑克森（Josh Jackson）或福斯（De'Aaron Fox），波爾能否如願加入湖人還不一定。
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