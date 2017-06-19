網球》延續法網好手感 謝淑薇直落二勝出晉級會內賽

2017/06/19 21:11

謝淑薇直落二拍落對手，打進會內賽。（路透社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣網球女將謝淑薇今於英國伯明罕草地女網會外賽，碰上土耳其索依露，謝淑薇輕鬆以兩個6：3拍落對手，取得會內賽門票。

謝淑薇和世界排名第187的索依露今年三度過招，前兩次都是由謝淑薇帶走勝利，今也不意外，首盤雖於第四局遭破發，但立刻連續回破三個發球局，克服1：3落後連趕五局勝出。

次盤謝淑薇複製勝利方程式，首局雖遭破發，在陷入2：3劣勢時，連拿四局收拾年僅21歲的索依露，相隔4年再度重返伯明罕，就奪下會內賽資格。

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