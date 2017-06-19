網球》延續法網好手感 謝淑薇直落二勝出晉級會內賽
2017/06/19 21:11
謝淑薇直落二拍落對手，打進會內賽。（路透社）
〔記者廖聿偉／綜合報導〕台灣網球女將謝淑薇今於英國伯明罕草地女網會外賽，碰上土耳其索依露，謝淑薇輕鬆以兩個6：3拍落對手，取得會內賽門票。
謝淑薇和世界排名第187的索依露今年三度過招，前兩次都是由謝淑薇帶走勝利，今也不意外，首盤雖於第四局遭破發，但立刻連續回破三個發球局，克服1：3落後連趕五局勝出。
次盤謝淑薇複製勝利方程式，首局雖遭破發，在陷入2：3劣勢時，連拿四局收拾年僅21歲的索依露，相隔4年再度重返伯明罕，就奪下會內賽資格。
相關新聞
- 網球》網球名人堂球星想執教 壞小子基里奧斯：做夢吧
- 網球》女單會外2連勝 謝淑薇伯明罕會內聽牌
- 哈雷草地男網賽》相隔三年的對決 盧彥勳首輪強碰費爸
- 伯明罕女網會外賽》決勝盤連下6局 小薇逆轉過頭關
- 網球》伯明罕草地女網 謝淑薇會外大逆轉開胡
推薦新聞
-
NBA》期待狀元連線 佛爾茲先向西蒙斯喊話2017/06/19 21:30
-
網球》延續法網好手感 謝淑薇直落二勝出晉級會內賽2017/06/19 21:11
-
獨家》兩天飛三地被當「操人」 陳思羽說話了2017/06/19 18:42
-
棒球》大聯盟台投第一人 曹錦輝菜鳥年大綻光芒（影音）2017/06/19 18:13
-
轉戰中國卻不能從日本直飛 陳思羽母親爆氣怒嗆桌協2017/06/19 17:10