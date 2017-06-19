MLB》養傷2年今被打爆 40歲高抬腿怪投萌退意

〔記者石毓琪／綜合報導〕辛辛那提紅人40歲投手阿洛尤（Bronson Arroyo）今天對道奇先發只投3局狂失5分，吞下本季第6敗，賽後他表示，將和總教練普萊斯（Bryan Price）討論未來去向，「這可能是我最後一次在場上了。」

阿洛尤因投球高抬腿招牌姿勢廣為人知，礙於傷勢，2015、16年球季都沒有出賽，今年重獲老東家紅人青睞，睽違2年、40歲高齡回到大聯盟。今天對道奇是他本季第14場先發，只投了3局被打7支安打、1轟，丟5分自責分，紅人7：8輸球，阿洛尤吞第6敗，本季3勝6負，防禦率和被上壘率高達7.35和1.59。

賽後阿洛尤坦言，肩傷問題確實帶來影響表現，也為了能投球注射可的松，「我一直在處理手臂2個問題：手肘和肩膀，TJ手術就像腳踏車的鏈條，如果車身沒有問題，換個鏈條就能繼續騎，但肩膀就像一件你穿了15年的襯衫，它會越洗越脆弱。我們整季嘗試以可的松減輕負荷，包括春訓，但現在沒有效了。」

阿洛尤表示，職棒場上，投手必須維持高水準的數據才能留在球隊，「我不知道我們還有什麼別的選擇，這可能是我最後一次在場上了。」由於貝利（Homer Bailey）即將從傷兵名單歸隊，紅人可能讓貝利取代阿洛尤下一次的輪值，若真如阿洛尤所言，今天是他最後一場出賽，他將以148勝137敗、防禦率4.28畫下生涯句點。

阿洛尤高抬腿招牌投球動作。（資料照，USA Today）