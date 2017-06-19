（內幕）曹錦輝差一點比王建民更早去洋基？

曹錦輝加盟洛磯。（本報資料照）

〔記者黃照敦／台北報導〕36歲曹錦輝引退，37歲王建民繼續拚，如果時光倒回，曹錦輝說不定比王建民更早成為洋基球員。

1999年，18歲的曹錦輝從高苑工商畢業後，和林智盛、林英傑、沈鈺傑等同梯一起打8月的高雄世界青棒賽，曾經在台灣大聯盟太陽隊擔任總教練的愛爾蘭當時已轉為洛磯隊球探，他在世界青棒賽相中曹錦輝，更一路跟到韓國亞洲成棒賽，沒多久就回報大聯盟洛磯隊辦公室，建議盡快搶人。

誰知道比洛磯隊手腳更快的還有洋基和勇士等大球隊，早已布局並報價網羅曹錦輝，當年才成軍7年的科羅拉多洛磯隊火速上報，大老闆孟佛特決定加碼豪賭，開出隊史新人最高簽約金220萬美元（約7000萬台幣）搶標，並承諾若獲得賞識，他將會破天荒親自飛來台灣開記者會，表示對曹錦輝和曹家的尊重。

曹家和當時協助經紀的那魯灣高層，以及高雄棒壇重要人士漏夜討論後，曹錦輝作出決定選擇誠意最足、配套培訓最詳細且簽約金最高的洛磯隊，曹錦輝於是成為洛磯隊史第一位台灣球員。

台灣當年青棒球員還有兵役問題，一年前剛發生道奇隊違法簽郭泓志的爭議，洛磯隊為了幫曹錦輝解套，也想出一個妙招，因為孟佛特是丹佛當地北科羅拉多州立大學的大金主，於是安排曹錦輝進入運動管理系就讀，保有留學生身分，就暫時免除兵役麻煩，事實上，曹錦輝幾乎都隨著小聯盟訓練，很少去上課。

王建民則在2000年和洋基隊簽約，簽約金也高達201萬美元，若當年曹錦輝選擇洋基，天曉得，台灣棒壇後來發展會如何？