陳延暉入選國手 金門三級棒球員第一人

金門縣政府教育處長李文良（右二）代表全國高中體總，轉發第二屆U18國際軟式青棒中華代表隊入選證書給陳延暉（左三），陪同前往的有其父金寧鄉代會主席陳成泉（左二）、金門高中校長廖俊仁（左一）、教練黃國偉（右一）。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門高中陳延暉入選「第2屆U18國際軟式青棒中華代表隊」，成為金門3級棒球員中第1人，縣府教育處長李文良今天代表全國高中體總頒轉入選證書，期盼他朝「金門之光」努力，以領頭羊的角色，激勵更多學弟士氣。

陳延暉去年在高中棒球軟式組聯賽的16強賽中，先發主投6局，成功封鎖對手打線，教練為保留他在場上的功能，在投完99球（投滿100球需被換下）後，即調整守備位置，加上他適時發揮打擊，帶領球隊擊敗對手。

李文良表示，陳延暉的好表現，不僅帶動金門棒球代表隊首次擠進全國8強，他更因此役被選訓委員相中，成為金門3級棒球員中首位入選中華代表隊的國手。4月份國手選拔賽資格賽。

陳延暉小學4年級加入中正國小棒球隊，在教練黃國偉指導下，投、打、守都有傑出表現，完整經歷中正國小、金城國中、金門高中3級基層棒球的訓練，後來參加縣以外的國小棒球軟式組聯賽、澎湖縣菊島盃全國青少年硬式棒球錦標賽、中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽等，比賽經驗豐富、抗壓性夠，常是金門球隊的定心丸。

陳延暉熱愛打棒球，平時也在學校接受教練吳哲昀的指導，學習健美；除入選國手，也推甄錄取國立台中體育運動大學，他的父親、金寧鄉代表會主席陳成泉，對於兒子成績獲肯定，今天陪同前往縣府，寬慰、欣喜全寫在臉上。