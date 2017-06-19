燃起KANO棒球魂！安永盃台日棒球7月嘉義開打

〔體育中心／綜合報導〕1930年代，台灣人呼朋引伴、拉起板凳、圍著廣播與收音機，為台灣第一支前進甲子園的KANO嘉義農林棒球隊吶喊助威。80餘年後，由崇越科技承辦之「2017安永盃台日棒球交流賽」，7月21日至23日將於台灣棒球原鄉嘉義盛大展開。

安永盃台日棒球交流賽免費開放民眾入場，由崇越隼鷹隊、世大運中華培訓隊、嘉義大學棒球隊（前身為嘉農棒球隊），與來自嘉農總教練─近藤兵太郎故鄉的愛媛橘子海盜隊，於嘉義市立棒球場展開四場精彩的台日棒球對決，場邊更安排台灣在地美食及啦啦隊熱舞表演，一同點燃場邊觀眾的棒球熱。

此台日交流賽亦是為8月份的嘉義KANO觀光季系列活動作暖身，嘉義市市長涂醒哲表示：「電影《KANO》的故事真切發生在嘉義的土地上，『不要想著贏，要想不能輸』的精神也是道地台灣人的風骨。」邀請民眾一同至嘉義瘋棒球，讓棒球、熱舞、美食陪球迷歡度愉快週末夜。

長期厚植台灣棒球的崇越集團董事長郭智輝，持續深耕推廣棒球。2015年起，年年辦理台日棒球交流賽，今年三月邀請讀賣巨人隊神之足─鈴木尚廣來台擔任崇越隼鷹客座教練，並開放指導台灣基層棒球隊。郭智輝表示：「透過一次次的交流比賽，希望能栽培更多台灣棒球好手、促進國球運動蓬勃發展。」

（崇越科技提供）