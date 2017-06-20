MLB》台灣史上最高天賦 曹錦輝2大紀錄依然高懸

1999年10月11日曹錦輝以台灣球員最高簽約金220萬美元加盟洛磯，成為台灣首位旅美球員。（資料照，記者黃照敦攝）

〔體育中心／綜合報導〕36歲的曹錦輝昨天透過臉書發布引退宣言，讓許多球迷五味雜陳，回顧這位在大聯盟奪台灣第1勝的投手，在上到最高殿堂前就獲得至今無人能及的評價，堪稱台灣史上最有天賦的球員。

1999年10月，洛磯隊宣布以220萬美元（約7000萬台幣）簽下18歲的曹錦輝，這個數字過了18年，依然是台灣旅美小將中最高簽約金的紀錄，其他破百萬的則是王建民201萬、曾仁和162.5萬、羅錦龍140萬、郭泓志125萬。

頂著台灣史上最高簽約金，曹錦輝在小聯盟曾經連續4年入選權威媒體《棒球美國》百大新秀，最高排名是2001年的第15名，這些都是台灣球員至今高懸已久的紀錄，再來是陳金鋒的連3年百大、最高排名第17。

曹錦輝在2001年的新秀排名，甚至比150勝投手皮維（Jake Peavy）的第40、600轟重砲普侯斯（Albert Pujols）的第42、生涯437次救援的K-Rod的71、三冠王卡布雷拉（Miguel Cabrera）的91還要高出許多，足見他的天賦是世界頂尖等級。

超高天賦讓小曹在2003年就登上最高殿堂，留下台灣史上首勝的足跡，可惜因為傷痛在大聯盟的成就遠遠不如一次百大也沒進的王建民，回台灣更涉入假球案，成為球迷心中永遠的遺憾，也給球界後輩最血淋淋的警惕。

小曹《棒球美國》百大足跡

2001：第15

2002：第61

2003：第93

2004：第24

2001年百大排名的名將

第1：Josh Hamilton

第3：Josh Beckett

第7：C.C. Sabathia

第9：鈴木一朗

第13：Roy Oswalt

第15：曹錦輝

第27：Alfonso Soriano

第31：Jimmy Rollins

第33：Adam Dunn

第40：Jake Peavy

第42：Albert Pujols

第55：Michael Cuddyer

第71：K-Rod

第72：Carl Crawford

第86：陳金鋒

第89：Adrian Gonzalez

第97：Adam Wainwright