聯合會盃》小角度破門建功 德國險勝澳洲

史汀德（左）、格雷茲卡（右）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕聯合會盃B組首輪最後一場比賽，世界盃冠軍德國出戰亞洲冠軍澳洲。上半場史汀德（Lars Stindl）為德國先下一城，羅基奇（Tomas Rogic）幫澳洲追平，德國隨後靠德拉克斯勒（Julian Draxler）踢進12碼罰球再度超前；下半場格雷茲卡（Leon Goretzka）閃電破門，雖然澳洲不到10分鐘裡再追1球，德國仍以3：2險勝。

德國先前曾於1999年與2005年分別靠歐洲冠軍與主辦國身份參賽，並在2005年拿下季軍，這次則以世界盃冠軍身份再度來到聯合會盃。不過總教練勒夫（Joachim Low）並未讓主力參賽，大多都是年輕小將；亞洲冠軍澳洲則是第4次參賽，最佳成績為1997年亞軍。

開場僅5分鐘，德國布蘭特（Julian Brandt）帶球突破到禁區右側回傳中路，無人防守的史汀德輕鬆推射，德國取得1：0領先。第42分鐘，澳洲快速反擊，羅基奇推進至禁區前起腳射門，守門員萊諾（Bernd Leno）先往右撲，球打中穆斯塔菲（Shkodran Mustafi）背部彈回，羅基奇跟上再射，萊諾有撲到球，但球還是從他的腋下進門。

失球之後，德國在澳洲禁區前小組配合，格雷茲卡帶球切入禁區，隆戈（Massimo Luongo）鏟球犯規，主裁判吹12碼罰球。隨後德拉克斯勒主罰破門，德國再度超前；下半場開始僅2分鐘，布蘭特右路回傳，基米希（Joshua Kimmich）吊傳禁區，格雷茲卡小角度射門，德國把比數改寫為3：1。

第56分鐘，格雷茲卡禁區外犯規，澳洲獲得自由球機會，羅基奇第一腳射門被擋，隨後跟上再射一腳，球疑似打到尤里奇手臂彈向球門，萊諾撲球脫手，尤里奇補射得分，主裁判透過影像助理裁判系統（VAR）觀看後，認定沒有手球犯規，進球有效。兩隊接下來都沒有進球，比數一直僵持到最後，德國以3：2驚險擊敗澳洲，拿下聯合會盃首場勝利。

羅基奇（左）為澳洲踢進1球。（法新社）

德拉克斯勒（右上）踢進12碼罰球。（法新社）

影音：澳洲對德國。（影片經愛爾達體育台同意轉載）