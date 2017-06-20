NBA》杜蘭特將跳出合約 願降薪1.2億再與勇士簽約

杜蘭特。（資料照，法新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕轉隊勇士首年就奪得總冠軍的杜蘭特（Kevin Durant），還榮獲總冠軍戰MVP。《ESPN》報導，他拒絕下季2800萬美元（約8.5億新台幣）的球員選擇權，將跳出合約，預計會再與勇士重新簽約。

杜蘭特去年從雷霆加盟勇士，與球隊簽下2年5430萬美元（約17.6億新台幣）合約，外加第2年球員選擇權。《ESPN》指出，杜蘭特拒絕下季2800萬美元的球員選擇權，將跳出合約，他有意降薪讓勇士續留其他球員。

杜蘭特若跳脫合約，可與勇士簽平均年薪3500萬美元的頂薪合約，但他有意與勇士簽下低於頂薪的年薪3100萬美元短約，這會讓他少拿400萬美元（約1.2億新台幣）。

《ESPN》指出，根據消息來源透露，杜蘭特可能還是會與勇士簽「1+1」合約，包含第2年的球員選擇權。

杜蘭特於總冠軍賽5戰中豪取176分，僅差2分就追平2001年「戰神」艾佛森，成為總冠軍賽史上，打5戰攻下第2多分的球員。他在這5戰場均轟下35.2分，用完美的表現拿下生涯首冠，摘下總冠軍賽MVP。杜蘭特本季例行賽繳出場均25.1分、4.8助攻、8.3籃板的成績。

勇士今天夏天有諸多球員成為自由球員，包含柯瑞、伊古達拉（Andre Iguodala）、李文斯頓（Shaun Livingston）等等，球隊高層也想盡力保持團隊完整。

杜蘭特。（資料照，法新社）