NBA》詹皇喊話沒用 騎士總管理念不和走人

騎士總管葛瑞芬與球隊分道揚鑣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士總管葛瑞芬（David Griffin）合約月底到期，球隊老闆今天宣布與他分道揚鑣，而助理總管Trent Redden也走人。

騎士老闆吉伯特（Dan Gilbert）表示，「我想代表整個組織感謝葛瑞芬的領導，他在任期內有很多貢獻，包括他在我們隊史首冠中扮演的角色。」吉伯特也表示，現階段還不會公布關於新總管的消息。

葛瑞芬在騎士隊待了3個球季，幫助球隊在去年奪隊史首冠。根據ESPN報導，吉伯特規劃的球隊未來和葛瑞芬所想的不同，導致雙方分道揚鑣，而吉伯特掌管騎士12.5年，從未與任何總管達成續約。

騎士當家球星詹姆斯（LeBron James）曾在4月向ESPN公開喊話，總管值得一份新的合約，認為他是球隊重要的一份子，如今葛瑞芬依然離隊。