MLB》破解守備佈陣 小熊首棒砲手瑞佐短打突襲（影音）

〔體育中心/綜合報導〕近來都擔任小熊開路先鋒的強打瑞佐(Anthony Rizzo),他今天在面對教士的比賽繼續擔任首棒打者,瑞佐用短打破解對方的守備佈陣,輕鬆上到一壘。

1局下瑞佐率先上來打擊,教士內野守備往右半邊守,三壘附近沒有守備員,瑞佐在1好2壞的情形下,直接突襲短打,輕鬆上到一壘,小熊主場觀眾嗨翻,瑞佐上壘後也笑開懷。

瑞佐以往都擔任球球中心打線,過去3季都有30轟以上的火力,最近轉擔任開路先鋒,表現奇佳,截至昨天為止,瑞佐擔任開路先鋒的打擊率高達4成09。

瑞佐。(資料照,USA Today Sports)