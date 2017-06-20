MLB》破解守備佈陣 小熊首棒砲手瑞佐短打突襲（影音）
2017/06/20 09:01
〔體育中心／綜合報導〕近來都擔任小熊開路先鋒的強打瑞佐（Anthony Rizzo），他今天在面對教士的比賽繼續擔任首棒打者，瑞佐用短打破解對方的守備佈陣，輕鬆上到一壘。
1局下瑞佐率先上來打擊，教士內野守備往右半邊守，三壘附近沒有守備員，瑞佐在1好2壞的情形下，直接突襲短打，輕鬆上到一壘，小熊主場觀眾嗨翻，瑞佐上壘後也笑開懷。
瑞佐以往都擔任球球中心打線，過去3季都有30轟以上的火力，最近轉擔任開路先鋒，表現奇佳，截至昨天為止，瑞佐擔任開路先鋒的打擊率高達4成09。
瑞佐。（資料照，USA Today Sports）
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