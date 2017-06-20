獨盟》曹錦輝突然退休 王建民前隊友頂替空缺

雷南加入獨立聯盟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曹錦輝昨天宣布引退，他所屬的美國獨立聯盟長島鴨隊將他放入退休名單，並簽下王建民前隊友雷南（John Lannan）頂替。

小曹本季轉戰美國獨立聯盟長島鴨隊，總計出賽18場，投了17.2局，被敲13安投出10保送，飆出19次三振，總共拿下1勝1敗7次救援成功，防禦率為1.52，突然宣布引退也讓長島鴨找尋新投手。

頂替小曹的雷南，曾在2011-12年跟王建民當隊友，大聯盟生涯46勝58敗、防禦率4.18，2014年後就沒登過大聯盟，持續在小聯盟找尋機會。現年32年的他本季與國民簽小聯盟合約，6月9日被釋出，因而轉戰長島鴨隊。