NBA》前灰狼總管回憶8年前 「老柯瑞要我們別選他兒子」

盧比歐（左）、柯瑞（右）。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕前灰狼總管卡恩（David Kahn）日前在《運動畫刊》發表選秀分析，並透露2009年NBA選秀會前，柯瑞（Stephen Curry）的父親、前NBA球員戴爾柯瑞（Dell Curry）透過經紀人奧斯汀（Jeff Austin）告訴灰狼，希望灰狼別用第5、第6順位選擇柯瑞。

卡恩在灰狼擔任4個球季的總管，他最令人不解的操盤就是在2009年選秀會2度錯過選擇柯瑞的機會。卡恩說，「當年我在5月22日上任灰狼總管不久後，柯瑞的經紀人告訴我，老柯瑞不希望他的兒子被灰狼選中。」

卡恩補充：「經紀人奧斯汀在芝加哥聯合試訓現場告訴我，說這是他們家的請求，『他（老柯瑞）並無惡意，我真心希望在這件事情得到你的幫助。』」

灰狼最後用第5順位選擇盧比歐（Ricky Rubio），第6順位選擇弗林（Jonny Flynn），勇士則以第7順位選擇柯瑞。

弗林。（左）。（資料照，美聯社）