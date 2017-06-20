NBA》手握第4順位 太陽想選波爾得先問湖人
2017/06/20 10:37
太陽考慮向上交易選秀順位，用第2順位選擇波爾。（資料照，USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕今年選秀會握有首輪第4順位的太陽，目標是選到優秀的控球後衛，為此他們已經與塞爾提克、湖人討論過交易的可能性。據《ESPN》選秀專家福德（Chad Ford）報導，太陽想選波爾（Lonzo Ball）並讓他與布克（Devin Booker）組成後場搭檔。
太陽目前的先發控衛布雷德索（Eric Bledsoe）本季平均得到21.1分、6.3助攻、4.8籃板和1.4抄截，但他的合約還剩2年，交易難度不低。
另外，湖人有可能在首輪第2順位選擇波爾，太陽如果想得到第2順位，必須提出更吸引人的交易方案。
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