MLB》火球砸哈波 史崔克蘭上訴無用仍遭禁賽6場（影音）

〔體育中心/綜合報導〕巨人投手史崔克蘭(Hunter Strickland)日前對國民強打哈波(Bryce Harper)投出一顆97英哩的觸身球,雙方出拳互毆。事後史崔克蘭不滿遭禁賽6場,上訴盼減輕罰責,但大聯盟仍維持罰責,代表史崔克蘭從今天起就要接受禁賽處分。

這起衝突事件,大聯盟原判哈波4場禁賽、史崔克蘭6場,雙方皆不服而上訴,哈波改為3場禁賽,日前已服完禁賽;而大聯盟今宣判,史崔克蘭仍維持6場禁賽,這可能會讓巨人牛棚戰力吃緊。

巨人總教練波契(Bruce Bochy)表示,他對大聯盟的判決不會感到意外,「終於等到判決來了,所以我們可以向前看,這6場比賽我們沒有史崔克蘭,我們知道這遲早會來的。」

史崔克蘭本季繳出1勝2敗6中繼點、防禦率2.08的成績,他出賽30場共26局送出26次三振,每局被上壘率1.38。

史崔克蘭與哈波出拳互毆。(資料照,美聯社)

史崔克蘭。(資料照,法新社)