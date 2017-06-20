MLB》火球砸哈波 史崔克蘭上訴無用仍遭禁賽6場（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕巨人投手史崔克蘭（Hunter Strickland）日前對國民強打哈波（Bryce Harper）投出一顆97英哩的觸身球，雙方出拳互毆。事後史崔克蘭不滿遭禁賽6場，上訴盼減輕罰責，但大聯盟仍維持罰責，代表史崔克蘭從今天起就要接受禁賽處分。

這起衝突事件，大聯盟原判哈波4場禁賽、史崔克蘭6場，雙方皆不服而上訴，哈波改為3場禁賽，日前已服完禁賽；而大聯盟今宣判，史崔克蘭仍維持6場禁賽，這可能會讓巨人牛棚戰力吃緊。

巨人總教練波契（Bruce Bochy）表示，他對大聯盟的判決不會感到意外，「終於等到判決來了，所以我們可以向前看，這6場比賽我們沒有史崔克蘭，我們知道這遲早會來的。」

史崔克蘭本季繳出1勝2敗6中繼點、防禦率2.08的成績，他出賽30場共26局送出26次三振，每局被上壘率1.38。

史崔克蘭與哈波出拳互毆。（資料照，美聯社）

史崔克蘭。（資料照，法新社）