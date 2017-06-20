NBA》轉戰以色列奪冠 「阿嬤」不排除重返尼克

史陶德邁爾。（取自影片）

〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星史陶德邁爾（Amare Stoudemire）最近在以色列超級籃球聯賽一圓冠軍夢，帶領耶路撒冷哈普爾擊敗海法馬卡比，贏得冠軍。接受《紐約郵報》採訪時，史陶德邁爾表示有意重返NBA，尼克也會是其中一個選項。

「我第1年打以色列聯賽就奪得總冠軍，」史陶德邁爾說，「我可以選擇帶著總冠軍的頭銜離去，這是我的第1個選項，我的第2個選項則是加盟需要老將的NBA球隊。我也有可能留下來，繼續帶領球隊衛冕，這是我的第3個選項。」

2002年NBA選秀會，太陽於首輪第9順位選中史陶德邁爾。職業生涯14年來，他平均可以得到18.9分、7.8籃板、1.2火鍋，但始終與總冠軍無緣。去年夏天，他宣布從NBA退休，後來選擇加盟以色列聯賽，繼續留在籃球場上。

最後，史陶德邁爾對《紐約郵報》透露：「儘管我還沒有跟尼克談過，我仍然不排除回到尼克。我聽說了安東尼（Carmelo Anthony）的事情，一直以來我都非常支持尼克與安東尼，可惜他們今年狀況不好。我對他們的未來保持樂觀，他們很快就會成功。」

影音：以色列總冠軍賽