MLB》印地安人狂掃17安 克魯伯9局11K完封金鶯（影音）
2017/06/20 11:11
SHO, 3 H, 11 Ks.— MLB （@MLB） 2017年6月20日
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〔記者林子翔／綜合報導〕印地安人投手克魯伯（Corey Kluber）今天先發對金鶯大顯神威，不但完封對手，還送出11次三振，最後助球隊以12：0大勝，印地安人近期處於6連勝狀態。
克魯伯此戰投完9局，僅被敲3支零星一壘安打，送出11次三振，沒有保送，用球數108球中有80顆好球，完全把金鶯打線封死。克魯伯拿下本季第6勝，也是他本季第2場完封勝，堪稱今年代表作。
印地安人全場揮出17支安打，其中有7支是二壘安打，山塔納（Carlos Santana）包含一發兩分砲在內，單場2安3打點。傑克森 （Austin Jackson）也是2安3打點，齊森霍（Lonnie Chisenhall）3安2打點，奇普尼斯（Jason Kipnis）則有一發陽春砲。
金鶯先發邦迪（Dylan Bundy）僅投4.1局被敲6安打（包含1轟）、3保送，失掉6分，吞下本季第6敗；後援的努諾（Vidal Nuno）0.2局被敲6安（包含1轟）、2保送失掉5分，伊諾亞（Gabriel Ynoa）3局無失分，布萊爾（Richard Bleier）1局失1分。
印地安人投手克魯伯。（法新社）
克魯伯完封金鶯。（法新社）
印地安人6連勝。（法新社）
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